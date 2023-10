Firmenchef sah Einbruch in sein Geschäft auf Video

„Licht eingeschaltet lassen“

Er warnt: „Jetzt in der dunklen Zeit sollte man in Geschäften besser das Licht eingeschaltet lassen.“ Die Kameraaufzeichnungen und mögliche DNA-Spuren helfen nun möglicherweise, die Einbrecher zu finden. Die Mitarbeiter würden den Einbruch auch mit ein bisschen Humor nehmen, sagt Hirschbichler: „Ein Einbrecher ist auf der Flucht in Kuhfladen getreten. Wenn also jemand nach Kuhmist stinkt, schaut ihn euch gut an, haben wir heute gescherzt.“