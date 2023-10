280 Tiroler Jugendliche nehmen es in die Hand

Tierheim verschönern, Oktoberfest für Senioren organisieren

Wie der Name schon sagt, haben die Jugendlichen 72 Stunden Zeit, um ein soziales Projekt umzusetzen. „Es geht darum, etwas für die Gesellschaft, für andere zu tun“, erklärt Johanna Fehr, eine der Tirol-Koordinatorinnen. In ganz Österreicher schwärmten gestern rund 5000 Jugendliche aus, um insgesamt 400 Vorhaben umzusetzen. In Tirol sind zwischen Lienz, Kufstein und Landeck rund 280 junge Menschen dabei und nehmen 22 Projekte in Angriff.