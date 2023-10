Markus Suttner: „Da war ich selbst überrascht“

„Die Zusammenarbeit funktioniert nach wie vor extrem gut, seit Tag eins wurden wir vom Team super aufgenommen, die Abteilung hat uns den Einstieg leicht gemacht“, schwärmt Markus Suttner. Der seit einem Jahr mit Ex-Mitspieler Alex Grünwald im Büro sitzt, bei der Austria für B2B-Partner-Akquise & -Betreuung mitverantwortlich ist: „Überstunden sind für wichtige Fortschritte notwendig, ich wende viel Energie auf. Die Familie steht bei mir an erster Stelle, darum habe ich die Zeit für mich auch bisher hintangestellt“, meint der 36-Jährige. Jeden Dienstag (ab 17 Uhr) nimmt sich die Austria-Legende für sich und die Fans aber Zeit, vor dem Fanshop startet die 45-minütige Laufeinheit in Richtung Laaerberg, trainiert wird für den „Viola Run“ am 19. November: „Eine coole Sache, mein Sohn läuft auch mit. Das Tempo wird an die Teilnehmer angepasst, Sprints sind mit Sicherheit ausgeschlossen“, zwinkert „Sutti“.