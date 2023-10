„Toter“ Hund sucht jetzt eine neue Familie

Am Tag des Auffindens „verstorben“

Bei der Suche nach dem Besitzer kam ein wahres Tierdrama zutage: „Gino“ wurde am Tag des Auffindens von seinem Besitzer in der Heimtierdatenbank als verstorben gemeldet. „Er wurde ausgesetzt und sich selbst überlassen“, ist man sich sicher. Der ursprünglich „Tyson“ getaufte Vierbeiner wird seitdem im Tierheim aufgepäppelt. Mittlerweile sieht er mit rund 50 Kilo wieder wie ein richtiger Rottweiler aus. Zwei Monate zuvor wog er bei seinem Einzug ins Tierheim gerade einmal 37 Kilogramm. „Er musste mehrfach am Tag mit kleinen Portionen gefüttert werden“, erzählt Leiterin Andrea Specht. Zusätzlich machen der Fellnase noch die Folgen eines unbehandelten Kreuzbandrisses zu schaffen.