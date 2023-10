Diese Teams sind neben dem ÖFB-Team bei der EURO

Gruppe F: Belgien, Österreich

Dank des 3:2-Siegs am Freitag gegen das ÖFB-Team in Wien feierten die Belgier die Qualifikation für die Europameisterschaft. Österreichs Nationalmannschaft zog aber schon am Montag darauf nach! Mit einem knappen 1:0 in Baku fixierte die Rangnick-Truppe den Startplatz für die EURO 2024 in Deutschland.