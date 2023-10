Getrimmtes Gras und Geld im Spendenbeutel!

Mähen gegen Krebs

Bereits im Vorjahr stampfte er die Aktion „Mähen gegen Krebs“ aus dem Boden. Mit dem Erfolg, dass er gemeinsam mit seinem Team 1000 Euro für die Kinderkrebsforschung lukrierte. Am Samstag gab es eine Neuauflage der Aktion. Diesmal rückten er und seine Leute – der Herr Papa sprang als fünfter Helfer ein – in Parndorf, Neusiedl am See und Gols aus.