Zugcrash: Hunderte Einsatzkräfte probten Notfall

Zugcrash, Verletzte, Kontaminationen: Am Freitag und Samstag war der Zentralverschiebebahnhof in Wien Schauplatz einer Notfallübung von ÖBB, Berufsrettung, Berufsfeuerwehr, Polizei und Wiener Gesundheitsverbund. Mehr als 300 Einsatzkräfte sowie rund 130 Darstellerinnen und Darsteller nahmen daran teil. Am Ende zogen die Einsatzleiter durchwegs positive Bilanz.