Mit Prunk & Frauen: Lugners große Geburtstagsparty

Richard Lugner, der gerade erst krank gewesen war, zeigte sich dabei von seiner besten Seite: So erholt und frisch, dass manche Gäste sogar mutmaßten, er sei gar nicht krank gewesen. In einer Sache waren sich die Gäste jedoch einig: Bis zu seinem 100. Geburtstag gibt es noch viel zu tun. Das Geburtstagskind teilt diese Meinung und gibt daher auch mit 91 die Suche nach der Liebe nicht auf. Gut so, denn Liebe hält bekanntlich jung - Happy Birthday, lieber Richard Lugner!