„Twin Peaks“-Biest Piper Laurie mit 91 gestorben

Vor allem in Charakterrollen zu sehen

Sie war über viele Jahrzehnte in Kinofilmen und Fernsehserien zu sehen, erstmals 1950 in dem Film „Alter schützt vor Liebe nicht“ mit Ronald Reagan. Nach einigen weiteren Rollen legte sie eine längere Pause ein. Laurie war unzufrieden mit den oberflächlichen Frauenrollen, die ihr als junger Frau angeboten wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Hollywood übernahm sie zunehmend Charakterrollen.