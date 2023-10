Häftling klagt an: „Man hat mich verrecken lassen“

Es ist der 6. November 2018. Alois K. (Name geändert) tritt seine mehrjährige Haftstrafe wegen eines Betrugsdelikts an. Zu diesem Zeitpunkt wird er wegen einer Prostatakrebserkrankung behandelt. Doch: Mit der Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini endet diese Behandlung abrupt. Obwohl sie lebensbedrohlich und der Anstaltsleitung bekannt ist.