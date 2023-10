Rublew & Hurkacz kämpfen um 2. Masters-1000-Titel

Andrej Rublew ist zum 4. Mal in seiner Karriere in ein Finale bei einem ATP-Masters1000-Turnier eingezogen! Der als Nummer 5 gesetzte Russe behielt am Samstag im Halbfinale von Shanghai gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 7:6(7), 6:3 die Oberhand und kämpft nun am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Hubert Hurkacz um seinen 2. Titel auf dieser Turnier-Ebene. Der auf Position 16 eingestufte Pole bezwang den US-Amerikaner Sebastian Korda mit 6:3, 6:4.