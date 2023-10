Weibliche Lehrlinge räumen als App-Entwickler ab

Bemerkenswert: Zwei der drei Kategorie-Siege gingen an reine Frauenteams! „Das unterstreicht, dass die IT längst weiblich ist und junge Frauen mit ebenso viel Motivation, Begeisterung und Begabung ans Programmieren herangehen wie Männer. Gratulation an alle Teilnehmer“, sagt Alexander Eppler, Bildungssprecher der WK Wien. Auch wir gratulieren unseren Wienerinnen der Woche!