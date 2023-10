Forstunfall: Chef mit Motorsäge schwer verletzt

In einer Waldparzelle in Kötschach-Mauthen sollte die Firma eines 55-jährigen Forstunternehmers am Dienstag gegen 13.30 Uhr Waldarbeiten durchführen. Als sein 52-jähriger Mitarbeiter einen Fichtenbaum fällte, näherte sich sein Chef unbemerkt von hinten und stellte sich seitlich hinter seinen Mitarbeiter. „In diesem Moment schlug das Schwert der Motorsäge zurück und traf den Unternehmer im Bereich der Unterschenkel“, schildert ein Polizist.