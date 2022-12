Salzburger Altstadt hat ein Banden-Problem

Der Weiße Ring ist da, wenn Opfer von Gewaltverbrechen psychosoziale und juristische Hilfe brauchen. In Salzburg ist Anwalt Stefan Rieder das Gesicht der Hilfsorganisation. Deshalb weiß er, wo in Sachen Kriminalität der Schuh drückt. „Eine besorgniserregende Zunahme von Raub-Delikten ist heuer auffallend. Gerade Jugend-Banden hinterlassen ihre Spur in der Altstadt“, betont der Jurist.