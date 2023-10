Zu teuer - keine Suche nach weiteren Fliegerbomben

Hilfe von Netzbetreiber Tinetz?

Unterdessen denkt aber die Tinetz darüber nach, Experten in Vals schauen zu lassen, ob im Boden Gefahren lauern. Denn 2024 werden in der Nähe der Bahnschleife rund eineinhalb Kilometer Stromleitungen in den Boden gelegt. „Wir befinden uns in Sondierungsgesprächen mit Fachfirmen, fix ist derzeit noch nichts“, sagt Thomas Rieder, technischer Tinetz-Geschäftsführer. Von einer Suche würde die Gemeinde jedenfalls profitieren.