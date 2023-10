„Bio-Bibliothek“ Metschacher Moos wurde gerettet

„Gemeinwohlorientierung ist seit 1835 in unserer Gründungsurkunde verankert: die Förderung von Wohlstand der Menschen in der Region“, erklärt Siegfried Huber, Vorstand der Kärntner Sparkasse, den Schritt. „Unsere Zukunft ist von den Maßnahmen und Schritten abhängig, die wir heute setzen. Wir möchten das Bewusstsein schaffen, dass zukünftiger Wohlstand in Kärnten ohne eine prosperierende Artenvielfalt nicht möglich ist.“ In einer Kooperation mit der FH Kärnten soll die Brachfläche nun weiter wissenschaftlich genutzt werden.