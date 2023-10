Schottlands Premier bangt um Schwiegereltern

Britische Kriegsschiffe in die Region entsandt

Der britische Verteidigungsminister hingegen signalisiert Unterstützung für das israelische Vorgehen. Die israelische Warnung an die Zivilbevölkerung stehe in starkem Kontrast zum terroristischen Überfall der islamistischen Hamas auf Südisrael, sagte Shapps am Freitag dem Sender Sky News. „Sie verfolgen diese Terroristen, und wir respektieren völlig das Recht Israels, dies zu tun.“ Wie bereits berichtet, hat die Regierung in London Schiffe der Royal Navy ins östliche Mittelmeer entsandt und unterstützt Israel auch mit Aufklärungsflügen. Auch ein US-Flugzeugträger befindet sich bereits dort.