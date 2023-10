Gedeon Burkhard: „Wie Sechsjähriger am Spielplatz“

„Wie Sechsjähriger am Spielplatz“

Mit seinen Freundinnen Sascha Veduta und Ann-Britt Dittmar lebt der 54-Jährige in einer Wohnung in Berlin. Auch Mama Elisabeth (79) gehört zur ungewöhnlichen WG. Bei einer Veranstaltung in Berlin plauderte Burkhard jetzt erneut aus dem Beziehungs-Nähkästchen.