Oberösterreicher sparten 100 Euro bei Spritkosten

790 Liter im Jahr

„Der Verbrauch und damit die Spritkosten können durch einen spritsparenden Fahr- und Mobilitätsstil noch deutlich reduziert werden. Die Haushalte können sich damit einiges an Geld sparen“, stellt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer fest. Das ist nicht unwesentlich, wenn man bedenkt, dass pro Jahr in die Diesel-Pkw der Oberösterreicher durchschnittlich rund 790 Liter Sprit und in die Benzin-Pkw durchschnittlich 715 Liter fließen. Und so kann man sparen: