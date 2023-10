Mit Micky, Donald & Co. feiern und gewinnen!

Im folgenden Jahr fuhren Walt und seine Frau Lillian mit dem Zug nach New York, um den Oswald Vertrag neu auszuhandeln, und standen am Ende ohne Vertrag und ohne Figur da. Die Rechte an Oswald dem lustigen Hasen gehörten Universal, und der gerissene Produzent der Serie, Charles Mintz, weigerte sich, Walt angemessene Bedingungen für eine Verlängerung anzubieten. Im Zug zurück nach Los Angeles, so erzählte Walt später, dachte er sich eine neue Figur als Ersatz für Oswald aus, eine verschmitzte und liebenswerte Maus, die er Mortimer nennen wollte. Walts Frau Lilly hielt Mortimer für einen schrecklichen Namen und schlug vor, ihn stattdessen in Mickey (dt. Micky) umzubenennen. Der Rest ist Geschichte ...