Ist sie der Grund für Holger Runes Talfahrt?

Dem 62-Jährigen zufolge habe Rune aktuell wichtigere Dinge im Kopf. Zwar würden Pleiten nach wie vor wehtun, allerdings könne sich der junge Däne nach den Spielen auf ein paar gemeinsame Stunden mit seiner Freundin freuen. „Er schwebt aktuell auf einer rosa Wolke, weswegen der Fokus auf Tennis nicht so ist, wie er sein sollte.“ Wie heißt‘s so schön: Pech im Spiel, Glück in der Liebe.