Real erklärt: Deshalb scheiterte der Mbappe-Coup

Zur Erinnerung: Benzema hatte seinen Vertrag beim spanischen Tabellenführer auslaufen lassen und sich dem Saudi-Klub Al-Hilal angeschlossen. Einen neuen Stürmer hatte Real im Sommer mit dem 33-jährigen Joselu zwar nur einen verpflichten können, mit Jude Bellingham als Falsche 9 jedoch einen absoluten Torgaranten (acht Tore und zwei Assists in acht La-Liga-Einsätzen) in die Hauptstadt geholt. Wie torgefährlich die „Königlichen“ bloß wären, wenn sie zusätzlich auch noch Mbappe in ihren Reihen hätten ...