Besondere Ernte versetzt Industrie in Euphorie

Der Name steht für das Produkt: In Hanfthal im Bezirk Mistelbach hat man die Ernte von Nutzhanf beendet. Immer mehr Landwirte setzen auf die Pflanze, die zu 98 % in verschiedensten Bereichen verwertbar ist. EIner davon ist sogar der Tourismus: Das Dorf bei Laa an der Thaya bietet „Hanferlebnistouren“ an.