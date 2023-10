„Ingeborg Bachmann“ auf Reise in die Wüste

„Sie scheinen ein richtiger Star in Deutschland zu sein“, schmeichelt der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (Ronald Zehrfeld) der jungen Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps, „Corsage“) zu Anfang. Sie begegnen einander in Paris 1958, doch die Beziehung der beiden großen Egos will weder in Zürich noch in Rom gelingen, scheitert an Frischs Besitzanspruch und an Alltagsbanalitäten. Die sich abzeichnende Trennung verwüstet der Dichterin das Herz.