Mit „Ingeborg Bachmann“ auf Reise durch die Wüste

Nach Rosa Luxemburg und Hannah Arendt widmet sich Margarethe von Trotta in „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ (ab 13.10. im Kino) erneut einer weiblichen Lichtgestalt: Die österreichische Lyrikerin, die vor 50 Jahren im Alter von nur 47 Jahren unter tragischen Umständen aus dem Leben schied, gilt als eine der bedeutendsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Wir verlosen 5x2 Kinogutscheine für das Film-Highlight mit Vicky Krieps („Corsage“, „Phantom Thread“) und Ronald Zehrfeld („Barbara“) in den Hauptrollen!