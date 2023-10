Polizist gefoltert und getötet: Heute fällt Urteil

In Heimat droht Todesstrafe

Es gibt sogar einen irakischen Haftbefehl gegen den Asylwerber, der in Graz lebt. Die Auslieferung kommt aber nicht infrage, weil ihm in seiner Heimat die Todesstrafe droht. Also muss das Straflandesgericht Graz das Verfahren wegen Mord und Entführung als terroristische Straftaten führen. Komplizen des 33-Jährigen wurden bereits in Bagdad verurteilt.