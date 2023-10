Causa Guggenbichler: Kein alter Nazi am Dachboden

Den Vorwürfen ging eine Stalking-Anzeige voraus

Vorausgegangen war der Causa eine Stalking-Anzeige gegen die Frau, eingebracht von Guggenbichler. Diese wurde im Zweifel eingestellt. Als „Gegenschlag“ schilderte die Frau, was sie gesehen haben will, als sie mit Guggenbichler in der Albia zu Besuch war. Der Politiker habe ihr damals Bücher gezeigt und gesagt, dass „sicher auch etwas Verbotenes dabei sei“. Eines davon soll einen Hakenkreuz-Einband gehabt haben. Auch seien Fotos von uniformierten Nazis mit NS-Symbolen an den Wänden gehangen. Zudem hätte ihr Guggenbichler erzählt, dass auf dem Dachboden der Burschenschaft ein uralter Nazi wohnen würde, der im Zweiten Weltkrieg SS-Funktionär gewesen sei.