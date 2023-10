Neue ID-Austria: Wie digitalisiert ist Ihr Alltag?

Ab 5. Dezember wird die Handy-Signatur vollständig durch die ID-Austria ersetzt. Mit dieser können auf über 400 öffentliche Services bequem von zu Hause aus zugegriffen werden. Auch weitere Services, wie etwa eine einfachere Kreditabwicklung bei Banken, werden momentan in Betracht gezogen. Wie digitalisiert ist Ihr Alltag? Tätigen Sie Ihre Einkäufe und Erledigungen bereits online, oder traditionell in der analogen Welt? Machen Sie schon von der Möglichkeit, Behördengänge online zu erledigen, Gebrauch? Wir freuen uns auf Ihre Einstellung zum Thema Digitalisierung in der Kommentarsektion!