So lässig tragen Stars die angesagten Cowboy-Boots

Der wilde Westen ruft: In diesem Herbst und Winter avancieren Cowboy-Stiefel zu den absoluten Style-Must-haves. Ob bei Luxusmarken oder bei der sonst für seine bequemen Gummi-Schlapfen bekannten Marke Crocs - die Auswahl an den lässigen Boots, die uns an Sonnenuntergänge in der Prärie denken lassen, ist unendlich.