Bub (5) tot in Fluss in Saarbrücken gefunden

Der Bub war am vergangenen Montagabend bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie in der Großstadt Saarbrücken (Deutschland) verschwunden. Seitdem wurde in und auf der Saar, am Fluss sowie im Innenstadtbereich nach dem autistischen Kind gesucht. Auch die Bevölkerung wurde aufgerufen, nach dem Buben Ausschau zu halten.



Die Polizei hatte zur Öffentlichkeitsfahndung aufgerufen.