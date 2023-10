Über eine halbe Million Gäste kamen ans Donauufer

Auch wenn an der Donau gestern zwischendurch ein frisches Herbstlüfterl wehte, wurden vielen Besuchern am Schlusstag des Urfahranermarktes noch einmal richtig warm ums Herz. Viele genossen das volkstümliche Vergnügen nochmals in vollen Zügen - im Festzelt, im Vergnügungspark, am Freigelände und auch in den Messehallen.