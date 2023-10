Thiem kehrt zurück - sein Gegner steht fest

Dominic Thiem kehrt kommende Woche auf Challenger-Niveau in den Tennis-Circuit zurück. Der 30-jährige Niederösterreicher ist in Bratislava als Nummer 1 gesetzt und trifft in Runde eins auf den Ukrainer Witalij Satschko (ATP-161.). Das bisher einzige Kräftemessen hatte Thiem 2020 in der Wiener Stadthalle 6:4,7:5 gewonnen. Hinter Thiem ist mit dem Schweizer Stricker ein zweiter Dominic als Nummer zwei gesetzt.