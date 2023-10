Siege für Seidl/Pristauz und Hörl/Horst bei WM!

„Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt!“

Beide ÖVV-Teams sind damit in der Gruppe E unterwegs in Richtung Qualifikation für die K.-o.-Phase, Seidl/Pristauz winkt dabei der Aufstieg mit weißer Weste. „Jetzt haben wir die große Chance auf den Gruppensieg. Das war natürlich unser Ziel, aber ein riesengroßes Ziel. Das ist schon sehr, sehr nice!“, erklärte Seidl. „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt und auch keine Energie liegen lassen“, sagte Horst. Mit einem Sieg gegen Ranghieri/Carambula würden sie direkt in das Sechzehntelfinale einziehen.