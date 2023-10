Kaffeevollautomat löste Brand aus: zwei Verletzte

Ein kaputter Kaffeevollautomat geriet am Samstag in einem Einfamilienhaus in Ebensee in Brand. Die Lebensgefährtin (37) des Hausbesitzers löschte die Flammen. Sie und ihr kleiner Sohn - er ist ein Jahr alt, also fast noch ein Baby- wurden anschließend von der Rettung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.