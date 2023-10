Der Verfolger aus Bregenz will Leader GAK „ärgern“

Bereits zum 40. Mal treffen SW Bregenz und der Grazer AK heute aufeinander. Das letzte Duell ist aber schon eine Weile her - in der Saison 2004/05 matchte man sich damals in der Bundesliga, 1:0 siegten die Steirer. In der Gesamtbilanz führt der GAK klar mit 24 Siegen, vier Remis und elf Niederlagen.