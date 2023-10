Gauff verlängert Siegesserie - nun gegen Swiatek!

„Es wird ein hartes Match“, prophezeite Gauff mit Blick auf Swiatek, gegen die sie in acht Partien bisher sieben Mal verloren hat. Das letzte Duell im Halbfinale von Cincinnati ging aber an die 19-Jährige. Swiatek gewann im Viertelfinale gegen die Französin Caroline Garcia mit 6:7(8), 7:6(5), 6:1. Sabalenka unterlag unterdessen Elena Rybakina mit 5:7, 2:6. Die Kasachin, die das diesjährige Finale der Australian Open gegen Sabalenka verloren hatte, trifft im Halbfinale am Samstag auf die Russin Ljudmila Samsonowa.