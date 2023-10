„Wir müssen das Personal im Spital schützen“

„Müssen attraktiver werden“

Die Ordensspitäler stellen in Oberösterreich rund die Hälfte der Spitalsbetten zur Verfügung. Doch der Personalmangel ist auch in den Orden das bestimmende Thema. „Wir müssen attraktiver werden, und da ist auch die Politik gefordert. Quer durch alle Bereiche fehlen uns Mitarbeiter“, so Deicker. Denn neben dem bekannten Mangel an Pflegern würde etwa auch in den Bereichen Technik, Reinigung, Küche und Verwaltung Personal fehlen. Damit es zumindest in Zukunft wieder attraktiver wird, im Krankenhausbereich zu arbeiten, bereiten sich die Betriebsräte aktuell auf die kommenden Kollektivvertragsverhandlungen vor. Deicker wird dabei als Verhandlungsleiter für OÖ eine zentrale Rolle einnehmen.