„Es gehört verboten, Hunde scharf zu machen“

„Höchstes Risiko“

„Freundlichkeit und hohe Toleranz ist es auch, was die Rasse der Staffordshireterrier vom Grunde her ausmacht“, sagt Anna Schmidbauer, die seit vielen Jahren profilierte Hundetrainerin in Graz ist. Und genau das kreidet sie der Gesellschaft schärfstens an. „Dass man eine Rasse, die generell auf jeden Menschen freundlich und offen zugeht, mit Schutzarbeit scharf machen darf, ist meiner Ansicht nach höchstes Risiko“, sagt sie deutlich.