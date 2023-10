Worum geht‘s? Frau Abdo ist veritabler TV-Star in Großbritannien und vor allem den USA. Gemeinsam mit Ex-Internationalen wie Thierry Henry, Peter Schmeichel, Jamie Carragher oder Micah Richards präsentiert und analysiert sie für „CBS“ die Champions-League-Spiele. Am Mittwoch war sie bei Newcastle gegen Paris Saint Germain im Einsatz. Dabei kam ihre Karriere vor (!) ihrer Moderatorenkarriere zur Sprache. Abdo arbeitete früher für den britischen Bäckerei-Riesen Greggs. „Es war mein erster Job.“ Von Louis-Vuitton-Accessoires, wie heute üblich, sei damals keine Rede gewesen. Also machte sich die Regie eine „Gaudi“ und blendete eine Fotomontage ein: Abdos Kopf und Gesicht auf einem mit Greggs-Dienstkleidung verhüllten Frauenkörper. Abdo zweifelt die Echtheit des Bildes schon aus einem einzigen Grund an: „Meine Brüste waren nie so groß.“