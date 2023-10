40.000 Euro für neues Magazin gesammelt

In der Nullnummer von „Das Feuilleton“ wird etwa die schillernde Karriere der Farbe Pink und das Anwenden von Künstlicher Intelligenz (KI) auf schwarz-weiße Filme thematisiert. Auch ein Interview mit Meg Ryan und eine Spurensuche in Dartmoor im Süden Englands zu Sir Arthur Conan Doyle und seiner berühmten Geschichte „The Hound of the Baskervilles“ findet sich in der Ausgabe.