Tod vorgetäuscht: Ex-Schalke-Spieler festgenommen

Knapp zwei Jahre wurde er per internationalem Haftbefehl gesucht - vor rund einem Monat dann der Coup. „Der Verdächtige wurde am 4. September im französischen Noyon festgenommen“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Essen, in einer Stellungnahme. Mittlerweile befindet sich Kamba in einem deutschen Gefängnis.