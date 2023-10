Firma Grass wehrt sich gegen Vorwürfe von Auer

„Den Vorwurf von Massenkündigungen weisen wir an dieser Stelle deutlich zurück. Richtig ist, dass die Grass GmbH aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage Stellen abgebaut hat und zugleich mit flexiblen Arbeitszeitmodellen Jobs sichert. Damit sind wir in der Branche nicht die einzigen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Zu den laufenden Prozessen will sich die Geschäftsführung nicht im Detail äußern, man setze aber volles Vertrauen in die Justiz.