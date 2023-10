Mit „Langer Nacht“ geht Gericht auf Personalsuche

Gerichtsprozesse sind generell öffentlich, doch vieles in der Justiz passiert hinter verschlossenen Türen. Bei der „Langen Nacht der Gerichtsbarkeit“ am 13. Oktober (16 bis 21 Uhr) will man Bürger- und Serviceorientierung zeigen. Die Aktion wurde am Donnerstag den Medien präsentiert.