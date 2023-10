Osim-Schüler halten Sturm die Daumen

Adam Ledwon ist ja leider bereits 2008 verstorben, aber der Rest von Sturms ehemaligen polnischen Legionären erwartet eine enge Kiste: Wie Jerzy Brzeczek (jetzt TV-Experte), Gregorsz Szamotulski (Tormanntrainer in der 4. polnischen Liga) und Kazimierz Sidorczuk verfolgt auch Marek Swierczewski, der in Wien eine Reinigungsfirma hat, die Partie aus der Ferne: „Ich interessiere mich nach wie vor für Sturm, weiß, was los ist“, sagt der 56-jährige Ex-Nationalspieler, der von 1995 bis 1997 unter Osim zweimal Cupsieger in Graz war.