Bund plant Asyl-Zelte: Dornauer erteilt Absage

Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) habe diese Woche eine Bauanzeige für die Aufstellung von Zelten für 100 Personen in Absam, am Sportplatz und Kasernengelände, erstattet. „Anders als vor rund einem Jahr diesmal mit allen erforderlichen Dokumenten. Untergebracht werden sollen dort offenbar Asylwerber“, hieß es am Mittwoch vonseiten der Tiroler SPÖ.