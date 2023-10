Liverpool: Schiri-Talk bei VAR-Panne veröffetlicht

Daher soll in Zukunft ein neues VAR-Protokoll erstellt werden, um die Genauigkeit und Klarheit in einer Schiri-Diskussion zu verbessern. So soll fortan eine Bestätigung des VAR-Assistenten folgen, ehe der Unparteiische auf dem Feld die Entscheidung verkündet. PGMOL gestand sich letztlich einen „schweren menschlichen Fehler“ ein.