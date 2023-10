Wohnungsbesitzer war nach Brand verschwunden

Aufregung um Mitternacht in Riedau (OÖ). In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Der 54-Mann, der in der Wohnung wohnt, war zunächst aber nicht zu finden. Die Feuerwehr startete eine Suche und wurde auch schnell fündig. Der Mann wurde unverletzt gefunden.