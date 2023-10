Nach 19 Jahren tritt Bürgermeisterin zurück

Vier Erfolge en suite konnte Christine Siegel bei den vergangenen Gemeinderatswahlen feiern, seit 2020 regiert die ÖVP in der 5300-Einwohner-Gemeinde mit absoluter Mehrheit (13 VP, 8 SP, 3 FP, 1 Grüne). „Dieser Job war und ist eine Berufung, die mir immer große Freude bereitet hat. Aber nach 33 Jahren in der Politik und 19 Jahren an der Spitze ist es Zeit, Platz zu machen. Ich will mich in Zukunft mehr meiner Familie und vor allem meinem vierjährigen Enkel Conrad widmen können“, sagt Siegel. „Es wird jedoch ganz gewiss ein Unruhestand sein, ich möchte und werde mich in sozialen Bereichen sicherlich weiter ehrenamtlich in Bad Gleichenberg engagieren.“