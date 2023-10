Menschen gehen wieder häufiger gegen Corona impfen

Wieder angepasste Impfstoffe

In diesem Herbst erhält Österreich rund 1,9 Millionen Dosen des adaptierten XBB.1.5-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer. Darüber hinaus wird auch ein an diese Omikron-Variante angepasster Impfstoff der Firma Novavax nach Österreich geliefert. Nötig ist dafür noch die Marktzulassung in der EU. Empfohlen ist die Auffrischung vor allem ab 60 Jahren und für Risikogruppen wie Schwangere, chronisch Kranke und für Gesundheitspersonal. Zugelassen ist das Vakzin bereits ab dem sechsten Lebensmonat.