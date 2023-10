Riesen-Wirbel um die Enten-Jagd an der Leitha

Auslöser für die Aufregung ist der Vorwurf der Tierquälerei des Grünen-Umweltschutzsprechers Wolfgang Spitzmüller. An der Leitha bei Zurndorf seien hunderte Zucht-Enten ausgesetzt worden. „Sie werden gemästet und dann abgeknallt“, so die heftige Kritik. Als Munition werde Blei verwendet, das bei Wasservögeln seit 2012 verboten ist, weil es sich um ein Feuchtgebiet handelt, merkte Spitzmüller in seiner Beschwerde an.